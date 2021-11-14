Başkan Erdoğan Çanakkale türküsüne eşlik etti! İşte o anlar...

Başkan Erdoğan (13 Kasım 2021) Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldi. Burada kritik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan gençlerin sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı. Programın bitişinde ise Çanakkale Savaşı'nı anlatan Çanakkale türküsüne eşlik etti. İşte o anlar…

Başkan Erdoğan (13 Kasım 2021) Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldi. Burada kritik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan gençlerin sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı.

Programın bitişinde ise Çanakkale Savaşı'nı anlatan Çanakkale türküsüne eşlik etti. İşte o anlar…

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

''Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kırık testi

Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale elinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım yan basa basa

Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım başım selamet

Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor Aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!"