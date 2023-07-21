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Başkan Erdoğan: Büyük kongremizle yönetimimizde yenilenmeyi yapacağız

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 14:47
AK Parti'de yenilenme süreci başlıyor. Parti yönetimi yeniden şekilleniyor. Başkan Erdoğan, “Büyük kongremizle yönetimimizde yenilenmeyi yapacağız. Bu kongre aslında yerel seçimlerin işaret fişeğidir.” dedi.  Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.
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