19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Bülent Ecevit'in ifadelerini hatırlatıp CHP'ye meydan okudu: Sıkıyorsa şimdi had bildirin | Sözleri ayakta alkışlandı

Başkan Erdoğan Bülent Ecevit'in ifadelerini hatırlatıp CHP'ye meydan okudu: Sıkıyorsa şimdi had bildirin | Sözleri ayakta alkışlandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2022 17:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bülent Ecevit’in “Bu kadına haddini bildirin” ifadesini hatırlatıp meydan okudu. Erdoğan, "Bir başörtülü kadına 'haddini bildirin' ne demek? Ey CHP siz onların devamısınız, hadi sıkıyorsa şimdi de haddini bildirin bakalım." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı.
CHP içinde bir sürü geri zekalı var
"CHP içinde bir sürü geri zekalı var"
Başkan Erdoğan CHP’ye meydan okudu
Başkan Erdoğan CHP'ye meydan okudu
İsveç’ten FETÖ’cünün iadesine ret
İsveç'ten FETÖ'cünün iadesine ret
Bombalı saldırıda yeni gözaltılar
Bombalı saldırıda yeni gözaltılar
Mehmetçik’ten eksi 25’te vatan nöbeti!
Mehmetçik'ten eksi 25'te vatan nöbeti!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Gazeteci Gürses 6’lı masaya dinamit yerleştirdi!
Gazeteci Gürses 6'lı masaya "dinamit" yerleştirdi!
İki ilde DHKP-C’ye operasyon!
İki ilde DHKP-C'ye operasyon!
Oynanan oyunları bozdular!
Oynanan oyunları bozdular!
ABD’den PKK/PYD’ye sualtı eğitimi
ABD'den PKK/PYD'ye sualtı eğitimi
Aday olacak mı? Saraçhane’yi biliyor muydu?
Aday olacak mı? Saraçhane'yi biliyor muydu?
Kıbrıs’ta önemli zirve
Kıbrıs'ta önemli zirve
Daha Fazla Video Göster