19 Aralık 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Bülent Ecevit'in ifadelerini hatırlatıp CHP'ye meydan okudu: Sıkıyorsa şimdi had bildirin | Sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bülent Ecevit’in “Bu kadına haddini bildirin” ifadesini hatırlatıp meydan okudu. Erdoğan, "Bir başörtülü kadına 'haddini bildirin' ne demek? Ey CHP siz onların devamısınız, hadi sıkıyorsa şimdi de haddini bildirin bakalım." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı.