31 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.12.2019

Başkan Erdoğan: Bugün Türkiye geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla bakıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında 2019 yılını değerlendirdi. Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, 2020 yılının Türk Milleti ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ederek, “Bugün Türkiye geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla bakıyor. Dün Türkiye’yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler; bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor. Hep söylediğim gibi, bizim en büyük gücümüz birliğimiz, dayanışmamızdır” dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!
İSPARK ahırlarında tutuluyorlar! Yürekler sızladı
İSPARK ahırlarında tutuluyorlar! Yürekler sızladı
Türkiye'nin Libya'ya desteği neden önemli?
Türkiye'nin Libya'ya desteği neden önemli?
Başkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Başkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Kanal İstanbul projesi depremi tetikler mi?
"Kanal İstanbul" projesi depremi tetikler mi?
Libya tezkeresinin önemi nedir?
Libya tezkeresinin önemi nedir?
Akalın Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
Akalın Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
Başkan Erdoğan'dan mevkidaşı Dodon'a 'FETÖ' teşekkürü
Başkan Erdoğan'dan mevkidaşı Dodon'a 'FETÖ' teşekkürü
Ümraniye’de fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
Ümraniye’de fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı iddiası
"Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı" iddiası
Erdoğan, Dodon'u resmi törenle karşıladı
Erdoğan, Dodon'u resmi törenle karşıladı
Libya tezkeresi Meclis'e sunuldu
Libya tezkeresi Meclis'e sunuldu
Daha Fazla Video Göster