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31.12.2019
Başkan Erdoğan: Bugün Türkiye geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla bakıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında 2019 yılını değerlendirdi. Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, 2020 yılının Türk Milleti ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ederek, “Bugün Türkiye geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla bakıyor. Dün Türkiye’yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler; bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor. Hep söylediğim gibi, bizim en büyük gücümüz birliğimiz, dayanışmamızdır” dedi.
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