06 Eylül 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan bugün Malatya'da olacak! 300 bininci deprem konut teslim edilecek
6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı afet bölgesinde kalıcı konutların inşasında artık sona gelindi. Malatya'da bugün düzenlenecek törenle 300 bininci konutun anahtarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim edecek. A Haber muhabiri Barış Türel notları aktardı.