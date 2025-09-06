Başkan Erdoğan bugün Malatya’da olacak! 300 bininci deprem konut teslim edilecek

06 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 06.09.2025 11:50
6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı afet bölgesinde kalıcı konutların inşasında artık sona gelindi. Malatya'da bugün düzenlenecek törenle 300 bininci konutun anahtarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim edecek. A Haber muhabiri Barış Türel notları aktardı.
