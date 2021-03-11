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Başkan Erdoğan: Bu vatanın ekmeğini yiyen hiç kimsenin İstiklal Marşı ile sorunu olamaz

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Giriş: 11.03.2021 19:25
Güncelleme:11.03.2021 19:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuştu. İstiklal Marşı'nın 84 milyonun ortak değeri olduğunu belirten Başkan Erdoğan "Bu vatanın ekmeğini yiyen, havasını soluyan, bugün bu topraklar üzerinde özgürce yaşayan hiç kimsenin İstiklal Marşı ile sorunu olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı etmiş, vefatından sonra da onu daima hürmetle, minnetle hatırlamıştır. Bu vatanın ekmeğini yiyen, havasını soluyan, bugün bu topraklar üzerinde özgürce yaşayan hiç kimsenin İstiklal Marşı ile sorunu olamaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiklal Marşı milletimizle birlikte tüm mazlumların özgürlük mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Arabıyla, Alevisi, Sünnisi, Lazıyla 84 milyonun ortak değeri, ortak paydasıdır. Türkiye bizim ortak çatımız, İstiklal Marşı ortak andımızdır. 'Türkiye' ortak paydasında kucaklaşmaktan, birbirimizi Allah rızası için sevmekten başka bir çaremiz yoktur. Farklılıklarımız millet olarak bizim zenginliğimizdir. Üzerinde durulması gereken, farklılıklarımızı kardeşliğimizin önüne geçirmemektir. Cumhurbaşkanı olarak 2021 İstiklal Marşı yılını bu bakımdan tarihi bir fırsata dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum."

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