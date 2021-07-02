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Başkan Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir |Video

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Giriş: 02.07.2021 18:46
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da “AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette, başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bugün açıklanan haziran ayı ihracat rakamları, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu." diyen Erdoğan, "Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Allah'ın izniyle bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Son 1,5 yıldır koronavirüs sürecinde yaşananlar dahi ülkemizin 2002'den beri kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından yeterlidir. Türkiye, son 1 asrın en büyük sağlık krizi diye nitelenen bu salgını, hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur." diye konuştu.

"CHP TÜRK SİYASETİNİ ZEHİRLEMEKTE'

"Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin 'İsraf' diyerek 'Ne gerek var' diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastaneleri salgınla mücadelenin adeta lokomotifliğini yaptı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ülkemizi salgın musibetinden en az zararla çıkartmanın mücadelesini verirken onlar kısır siyasi hesaplarının peşinden gittiler.

2023'e giden süreçte CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir.

Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi biliyoruz.

CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyecek, kardeşliğimizden, muhabbetimizden, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğiz.

Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."

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