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Başkan Erdoğan: Biz büyük düşünen bir milletiz ufkun ötesine bakıyoruz!

Başkan Erdoğan: Biz büyük düşünen bir milletiz ufkun ötesine bakıyoruz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 19:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen İstanbul GENÇFEST Programı’nda gençlere hitap etti. Arnavutluk’taki uluslararası toplantıdan doğrudan gençlerle buluşmak için İstanbul’a geldiğini belirten Erdoğan, “Bizim kutlu yürüyüşümüzü asırlardır durduramadılar, bundan sonra da durduramazlar. Gözlerimiz Gazze’de, Pakistan’da, Afrika’da, Batı’da… Ufka bakacağız, ufkun ötesine bakacağız” dedi.
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Başkan Erdoğan: Biz büyük düşünen bir milletiz ufkun ötesine bakıyoruz!
Biz büyük düşünen bir milletiz ufkun ötesine bakıyoruz!
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