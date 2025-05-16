Başkan Erdoğan: Biz büyük düşünen bir milletiz ufkun ötesine bakıyoruz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen İstanbul GENÇFEST Programı’nda gençlere hitap etti. Arnavutluk’taki uluslararası toplantıdan doğrudan gençlerle buluşmak için İstanbul’a geldiğini belirten Erdoğan, “Bizim kutlu yürüyüşümüzü asırlardır durduramadılar, bundan sonra da durduramazlar. Gözlerimiz Gazze’de, Pakistan’da, Afrika’da, Batı’da… Ufka bakacağız, ufkun ötesine bakacağız” dedi.

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