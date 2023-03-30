Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile görüştü

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-BAE ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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