26 Nisan 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan bir gün daha istirahat edecek! Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "yoğun mesaisi" hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan mesajında "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.