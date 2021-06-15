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Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde kirli oyun! İşte algı operasyonlarını çürüten görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2021 09:33
Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, oturduğu sırada Biden ile selamlaşması esnasında çekilen fotoğraflar Fransız AFP ve İngiliz Reuters tarafından servis edilerek, 'Erdoğan'ın, Biden'ın önünde eğildiği' şeklinde çirkin bir algı oluşturulmak istendi. Bu algı operasyonuna muhalefet medya ve FETÖ'cüler de çanak tuttu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı video Başkan Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen algı operasyonunu bozdu.
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