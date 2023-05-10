Başkan Erdoğan Batman’da AK Parti mitinginde halka buluşacak, Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni açacak

Batman'da yapımına 3 yıl önce başlanan Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan hizmete açacak. Başkan Erdoğan burada vatandaşlara da hitap edecek. Bölgede neler oluyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan AK Parti Batman Milletvekili Adayı Ferhat Nasıroğlu değerlendirdi.

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