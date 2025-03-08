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Başkan Erdoğan: Başörtüsü yasağını bir daha geri gelmemek üzere kaldırdık

Başkan Erdoğan: "Başörtüsü yasağını bir daha geri gelmemek üzere kaldırdık"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 21:14
Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadınların her alanda önlerini açmaya, haklarını teslim etmeye çalıştık. Kadınlarla ilgili attığımız adımları kısaca hatırlatmak istiyorum. 2003'te Aile Mahkemeleri kurduk. Yeni İş kanunu işçi işveren ilişkilerinde cinsiyet bazlı ayrımcılığa son verdik. 2004'te Anayasa'nın 10. maddesine yaptığımız eklemelerle kadın erkek eşitliğini güvence altına aldık. Nüfusu 50 bni geçen belediyelere kadın ve çocuklar için konuk evi açma zorunluluğu getirdik. 2008'de yaptığımız düzenlemelerle kadınlarımıza doğum sağılık ve emeklilik gibi konularda yeni haklar tanıdık. Eğitimde iş hayatında fırsat eşitliğini sağlamak üzere başörtüsü yasağını bir daha geri gelmemek üzere kaldırdık. Böylece kadınların seçilme ve çalışma haklarını özgürce kullanmasını temin ettik.
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Başkan Erdoğan: Başörtüsü yasağını bir daha geri gelmemek üzere kaldırdık
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