Başkan Erdoğan Barzani’yi kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Külliye'de iki önemli ismi ağırlıyor. Erdoğan'ın ilk konuğu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani. Başkan Erdoğan daha sonra Arap Birliği Genel Sekreteri'ni kabul edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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