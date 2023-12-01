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Başkan Erdoğan BAE’de! Aile fotoğrafı çekildi

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Giriş: 01.12.2023 10:46
Başkan Recep Tayip Erdoğan iklim zirvesi için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Başkan Erdoğan’ı BAE lideri Nahyan karşıladı. Başkan Erdoğan sonrasında aile fotoğrafı çekimine katıldı.
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