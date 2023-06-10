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Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’la bir araya geldi! Togg test edildi

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Giriş: 10.06.2023 20:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’la Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-Manchester City final maçı öncesi Başkan Erdoğan, Al Nahyan'a Togg'u tanıtarak yerli otomobili birlikte test ettiler.
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