10 Haziran 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’la bir araya geldi! Togg test edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’la Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-Manchester City final maçı öncesi Başkan Erdoğan, Al Nahyan'a Togg'u tanıtarak yerli otomobili birlikte test ettiler.