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Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü: Türkiye'ye davet etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 11:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Al Nahyan'ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı için Türkiye'ye davet etti.
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