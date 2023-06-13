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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da İlham Aliyev tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı

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Giriş: 13.06.2023 00:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Bakü'deki Gülüstan Sarayı'nda verilen yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

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