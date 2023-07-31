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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 16:07
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Ankara'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul etti. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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