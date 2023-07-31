Başkan Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Ankara'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul etti. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN