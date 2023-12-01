Başkan Erdoğan Avrupa’nın en güçlü kişileri listesinde! Politico: Türk liderin jepolitik zaferi

ABD merkezli Politico, "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" listesini yayınladı. Listede "Arabulucu" sıfatıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna savaşı ve Gazze'de attığı atımlara dikkat çekildi. Erdoğan Avrupa'nın en güçlü kişileri arasında gösterildi.

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