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Başkan Erdoğan: Avrupa Birliği kapısını açın İsveç’in önünü açalım

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Giriş: 10.07.2023 13:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Başkan Erdoğan, Litvanya ziyareti öncesi basın açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili, "AB kapısında bekletilen bir Türkiye var. Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın. Biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in önünü açalım." dedi.
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