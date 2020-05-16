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Başkan Erdoğan: Asırlık hayali gerçekleştirmek bize nasip oldu | 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Video

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Giriş: 16.05.2020 16:06
Güncelleme:16.05.2020 16:17
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, "Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni'ne video konferansla katıldı.

Başkan Erdoğan, "Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü, 1925 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacak." değerlendirmesini paylaştı.

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