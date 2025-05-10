Başkan Erdoğan Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı’nda konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarken kadına karşı şiddete asla tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Aileye verilen desteklerden bahseden Erdoğan Türkiye’nin terör belasından kurtulacağını ve her an müjdelerin gelebileceğini söyledi.

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