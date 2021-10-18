Başkan Erdoğan Angola'da törenle karşılandı! Başkan Erdoğan ve Angola Devlet Başkanı imzaları attı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı Angola'da törenle karşılandı. Yapılan görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Şu anda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın ziyaretleri devam ettirmeleri, THY'nin uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. İstanbul ile Luanda arası 7 buçuk saat, bu işin ne kadar kolaylaştığını da gösteriyor. Vize meselesinde atacağımız kolaylaştırıcı adımlar da insan ve ürün hareketliliğini artıracaktır. Vize serbestisi konusunda süratle bu adımı atmamızda engel yoktur." dedi. Erdoğan ve Lourenço ile iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarındaki yeni boyuta geçilmesi için imzaları attı.

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