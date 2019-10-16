Başkan Erdoğan'dan Sky News muhabirine tokat gibi yanıt: Ben Trump geldiği zaman konuşurum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında yerli ve yabancı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Sky News muhabirinin provokatif sorusuna tokat gibi yanıt verdi. Muhabir, Başkan Erdoğan’a, “Amerikan delegasyonu geliyor, bunun için endişeli misiniz?” diye sordu. Bunun üzerine Erdoğan, “Niye endişeli olayım. Ben dimdik ayaktayım. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında yerli ve yabancı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Sky News muhabirinin provokatif sorusuna tokat gibi yanıt verdi.

SKY NEWS MUHABİRİNE TOKAT GİBİ YANIT

Muhabir, Başkan Erdoğan'a, "Amerikan delegasyonu geliyor, bunun için endişeli misiniz?" diye sordu. Bunun üzerine Erdoğan, "Niye endişeli olayım. Ben dimdik ayaktayım. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmeleri Türkiye ile görüşmesi için, Yardımcısı Mike Pence ve Dışişlier Bakanı Mike Pompeo öncülüğündeki heyeti Ankara'ya gönderme karar almıştı.