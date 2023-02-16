16 Şubat 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez’in ailesiyle görüştü: Üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in ailesiyle telefonda görüştü. Aleyna Ölmez'in depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için aileye baş sağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Rabbimden onlara cennetiyle cemaliyle muamele niyaz ediyoruz" dileğinde bulundu. Başkan Erdoğan, Aleyna için "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız" ifadesini kullandı.