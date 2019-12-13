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13.12.2019

Başkan Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından aile dostu Nusret Yıldırım'ın cenazesine katıldı.

Başkan Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı. Namazın ardından aile dostu Nusret Yıldırım'ın cenazesine katılan Erdoğan'a, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

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