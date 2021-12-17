Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu! Afrikalı öğrencinin dilinden! "Zulmü Alkışlayamam" şiiri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldi. Buluşmada Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Çad vatandaşı Ömer Yahya'nın, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okudu. Şiir sonrası Başkan Erdoğan'ın tepkisi bakın ne oldu? İşte tüyleri diken diken eden o video…

Söz konusu buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdim. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

AFRİKALI ÖĞRENCİNİN DİLİNDEN! "ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM"

Videoda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Çad vatandaşı Ömer Yahya'nın, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okuduğu bölüm yer aldı.

Yahya'nın şiirinin ardından Erdoğan, "Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri. Ben bu şiirle birincilik almıştım." dedi.





















