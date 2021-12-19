Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Afrikalı Gençlerle Buluşma" programında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Faiz ve enflasyon konusuna değinen Erdoğan faize yönelik bundan sonra atılacak adımın detaylarını paylaştı. Diğer yandan Başkan Erdoğan'a 4250 Türk Lirası olarak belirlenen asgari ücrete de konuşmasında değindi. Peki faizde indirim sürecek mi?