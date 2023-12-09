09 Aralık 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Adil dünya olur ama ABD ile değil! BM'de reform şarttır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı’nda yaptığı tarihi konuşmada "Batı toplumlarını zehirli bir sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı insan haklarına yönelik tehditlerin en başında yer alıyor. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanlar iki yüzlülüğün kitabını yazıyor." dedi. ABD'ye de sert çıkan Başkan Erdoğan, "Böyle adalet böyle adil dünya olur mu? Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil çünkü Amerika İsrail'in yanında yer alıyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 7 Ekim’den bu yana BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’i koruma ve kollama konseyine dönüştüğünü bildirdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, “Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikâyetlerin farkındayız. Bu sorunu inancımıza ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız.” mesajını verdi.