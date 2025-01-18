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Başkan Erdoğan Adana’da! Kırmızı kart göndermesi: 20 yıl futbolculuk hayatım var hayatımda hiç kırmızı kart görmedim

Başkan Erdoğan Adana’da! Kırmızı kart göndermesi: 20 yıl futbolculuk hayatım var hayatımda hiç kırmızı kart görmedim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 14:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi öncesinde dışarıda bekleyen halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Kırmızı kart hiç görmedim. Bu millet AK Parti'ye hiç kırmızı kart göstermedi.' dedi.
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Başkan Erdoğan Adana’da! Kırmızı kart göndermesi: 20 yıl futbolculuk hayatım var hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
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