Başkan Erdoğan Adana’da! Dev projeler açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Adana'ya geldi. Başkan Erdoğan, Adana Havalimanı'nda kendisini karşılayanlarla selamlaştı. Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına ve AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'na katılacak.