CHP cadı avı başladı! Gürsel Tekin destekçileri disipline sevk edildi

Şaibeli kurultay davası CHP'de bölünmeyi de beraberinde getirdi. Ana muhalefet partisinde tasfiye süreci başladı. Gürsel Tekin'in ardından ona destek veren eski ilçe başkanları da disipline sevk edildi. İşte ayrıntılar…

