Samsun Şehir Hastanesi kasımda açılacak! İşte 1103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi

Samsun'da, Sağlık Bakanlığının kamu kaynaklarıyla yapımı süren Samsun Şehir Hastanesi kasım ayında hizmet vermeye başlayacak. 1103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi, 275 poliklinik ve 40 ameliyathane ile hizmet verecek. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras anlattı.

