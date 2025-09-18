18 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları Külliye’de Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi başladı
Külliye’de Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi başladı

Külliye’de Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 16:07
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın Abbas ile görüşmesi başladı.
