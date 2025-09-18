MSB: Rumların silahlanması tehlikeli sonuçlar doğurur

MSB, haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık kaynakları, GKRY’nin İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlere ilişkin Ada’daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişimin dikkatle izlendiği belirtilerken, KKTC’nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınacağı vurgulandı.

