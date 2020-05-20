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Başkan Erdoğan: 'Adalet mülkün temelidir' sözü daima rehberiniz olmalıdır | Video

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Giriş: 20.05.2020 15:15
Güncelleme:20.05.2020 15:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Mahkeme salonlarında ve adliye binalarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü daima rehberiniz olmalıdır." dedi.


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