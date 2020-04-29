Başkan Erdoğan açıklamıştı! Türkiye’nin yardım malzemeleri ABD’de

Türkiye dünyaya yardım etmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası ABD’ye tıbbi yardım malzemeleri desteğinde bulunulacağını açıklamıştı. Koronavirüs salgınınından en fazla etkilenen ülke olan ABD’ye yapılan tıbbi malzeme desteği an itibariyle gerçekleşti. Tonlarca sağlık malzemesini taşıyan askeri kargo uçağı ABD’ye iniş yaptı.