Başkan Erdoğan açıkladı "Kanal İstanbul" kaç yılda tamamlanacak? İşte yanıtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "hayalim" dediği "Kanal İstanbul" projesiyle ilgili "Dünyadaki örneklerini inceledik. Burası bizim kontrolümüz altında olan bir kanal olsun. Şu anda birilerini rahatsız ediyor. Bunların bu ülkede dikili ağaçları yok. Böyle güzellikler olduğu zaman dayanamıyorlar. Biz inşallah burayı yapacağız." dedi.Öte yandan Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin ne zaman biteceğiyle ilgili de süre verdi. İşte o açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul tartışmalarına değinen Başkan Erdoğan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"DÜNYADAKİ BÜTÜN KANALLARI İNCELETTİK"

Erdoğan, "Türkiye'de havalimanını yaptık. Berlin Havalimanı 17 yıl olmuş hala bitirilemedi. Berlin kendi içinde şu tartışmayı yapıyor, Türk müteahhitlere verin de bitirilsin. Burası çok farklı proje. Dünyadaki bütün kanalları incelettik. Suveyş, Cebelitarık. Boğaz bizim için bir defa hukuki haklarımızı bile rahat kullanamadığımız bir hattır. Boğazda çevre noktasında her an her türlü bir sıkıntı yaşabilir miyiz? Selimiye'nin önünde Indepententa olayını yaşadık. Orada tanker yandı. Zaman zaman yalılarımıza çarpan büyük tankerler, gemiler oldu. Bir defa bizim Boğaz'ı bundan kurtarmamız lazım." dedi.

"ŞU ANDA BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

"Öyle bir kanal yapalım ki, İstanbulumuza yeni güzellik katsın. Çevreci bir kanal olsun." diye konuşan Başkan Erdoğan, "Burası bizim kontrolümüz altında olan bir kanal olsun. Şu anda birilerini rahatsız ediyor. Bunların bu ülkede dikili ağaçları yok. Böyle güzellikler olduğu zaman dayanamıyorlar. Biz inşallah burayı yapacağız." ifadelerini kullandı.

"YAPILMASI 6-7 YILI BULUR"

"Eğer yap işlet devretle müşteri bulduk, bulduk. Aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle yapacağız." diyen Erdoğan, "İhaleyi yapıp adımı atacağız. Farklı ülkelerle görüşmeler var. Yapılması en az 6-7 yılı bulur. Farklı, müstesna güzelliklere sahip, dünyada adından bahsettirecek olan proje. 42 kilometre Karadeniz'i Marmaray'a bağlayacak." dedi.