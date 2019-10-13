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13.10.2019
Başkan Erdoğan açıkladı! İşte 'Barış Pınarı' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı |Video
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı harekatının 5. gününde de başarıyla devam ettiğini duyuran Başkan Erdoğan, harekat kapsamında 490 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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