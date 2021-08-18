Başkan Erdoğan açıkladı: Evleri yıkılan vatandaşlara yeni konutlar yapılacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki son durumu ve Taliban'la ilişkilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Batı Karadeniz’deki sel felaketiyle ilgili olarak, ‘’ Afet bölgesinin tamamında altyapının yeniden ayağa kaldırılması konusunda kesintisiz çalışıyoruz. Yolları kapanan köylerimize havadan jeneratör naklederek elektirik verdik. Elektriksiz köy bırakmadık. Selden etkilenen yerleri afet bölgesi ilan ederek, mükelleflerimizin vergi ödemelerini, esnaf kredi ödemelerini erteledik. KOSGEB acil destek paketi gibi uygulamaları hayata geçirdik. Evleri yıkılanlara yeni konutlar yapacağız." dedi.