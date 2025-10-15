Başkan Erdoğan: 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde, aynı kıymettedir!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde konuştu. Türkiye’nin her köşesinin eşit öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Enez'den Şemdinli'ye, Şavşat'tan Datça'ya 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde, aynı kıymettedir” dedi. Başkan Erdoğan, “İnancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun vatan toprağında yaşayan herkes, devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır” ifadeleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

