Başkan Erdoğan 67 yaşına girdi! Türkiye A Haber aracılığıyla doğum gününü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bundan tam 67 yıl önce dünyaya geldi. Bugün onun doğum günü. Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı geldi. Ömrünü milletine adayan lidere, halkı da elbette bütün samimiyeti ile kucak açtı sahip çıktı ve onun doğum gününde de Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı geldi. Halk, Erdoğan'ın yeni yaşını A Haber aracılığı ile kutladı. Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler de Başkan Erdoğan'ın doğum gününü unutmadı.