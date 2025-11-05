Başkan Erdoğan “3 Kasım” mesajı: Girdiğimiz her seçimde hodri meydan dedik

05 Kasım 2025, Çarşamba

Giriş: 05.11.2025 13:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Girdiğimiz her seçimde millet iradesi sandığa tam olarak yansımış, millet tercihini her seçimde kendi hür iradesiyle AK Parti’den yana kullanmıştır. Hani diyorlar ya yok tek adam rejimiymiş, yok diktatörmüş, yok otoriterlikmiş bunların hepsi safsata. Girdiğimiz her seçimde ne dedik hodri meydan." ifadelerini kullandı.
