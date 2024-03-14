14 Mart 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şehir hastaneleri ile sağlıkta devrim yaptıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Her büyük şehrimizi 1 şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Şehir hastaneleri hasta yükünün dörtte birini üstlendi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan Batılı ülkelerin sağlık altyapısı konusunda aciz kaldığını ve şifalarını Türkiye'de aradıklarını dile getirdi.