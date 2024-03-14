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Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 20:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şehir hastaneleri ile sağlıkta devrim yaptıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Her büyük şehrimizi 1 şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Şehir hastaneleri hasta yükünün dörtte birini üstlendi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan Batılı ülkelerin sağlık altyapısı konusunda aciz kaldığını ve şifalarını Türkiye'de aradıklarını dile getirdi.
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Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı’nda
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda
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