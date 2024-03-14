Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şehir hastaneleri ile sağlıkta devrim yaptıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Her büyük şehrimizi 1 şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Şehir hastaneleri hasta yükünün dörtte birini üstlendi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan Batılı ülkelerin sağlık altyapısı konusunda aciz kaldığını ve şifalarını Türkiye'de aradıklarını dile getirdi.

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