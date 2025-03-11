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Başıboş köpek saldırılarına soruşturma başlatıldı

Başıboş köpek saldırılarına soruşturma başlatıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 15:09
Güncelleme:11.03.2025 15:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova ve Konya Karatay'da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman'da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir. Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.
Başıboş köpek saldırılarına soruşturma başlatıldı
Başıboş köpek saldırılarına soruşturma başlatıldı
Başıboş köpek saldırılarına soruşturma başlatıldı
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