Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’a ne olacak?

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Avukat Mehmet Fatih Önsöz, Başak Cengiz'in vahşice katledilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Katilin cinayette kullandığı tüm planların ağırlaştırıcı sebep olduğunun altını çizen Önsöz, katilin son yıllarda gördüğü tedaviyi de reddettiğini ve bundan kaynaklı ailenin sorumlu tutulabileceğini vurguladı. Peki Başak Cengiz'in katiline ne olacak? Ne kadar ceza alacak? Katilin ailesi ceza almalı mı? İşte detaylar...