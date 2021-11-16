16 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'a ne olacak?

Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'a ne olacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2021 01:37
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Avukat Mehmet Fatih Önsöz, Başak Cengiz'in vahşice katledilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Katilin cinayette kullandığı tüm planların ağırlaştırıcı sebep olduğunun altını çizen Önsöz, katilin son yıllarda gördüğü tedaviyi de reddettiğini ve bundan kaynaklı ailenin sorumlu tutulabileceğini vurguladı. Peki Başak Cengiz'in katiline ne olacak? Ne kadar ceza alacak? Katilin ailesi ceza almalı mı? İşte detaylar...
Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’a ne olacak?
Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'a ne olacak?
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
HALK TV’de başörtülülere skandal sözler!
HALK TV'de başörtülülere skandal sözler!
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’den HDP’ye methiyeler!
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den HDP'ye methiyeler!
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti
Ömer Çelik’ten MKYK sonrası açıklamalar
Ömer Çelik’ten MKYK sonrası açıklamalar
İzmir Belediye’si öğrencilerin taleplerine cevap vermiyor
İzmir Belediye'si öğrencilerin taleplerine cevap vermiyor
CHP yatırımlardan neden rahatsız?
CHP yatırımlardan neden rahatsız?
Türkiye’nin 11 Eylül’ü!
Türkiye’nin 11 Eylül’ü!
Ülkemizde ilk! Çalışmalar yeniden başladı
Ülkemizde ilk! Çalışmalar yeniden başladı
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
Osmanlı mimarisinin ince detayları!
Osmanlı mimarisinin ince detayları!
Daha Fazla Video Göster