- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’ndan çoklu baro açıklaması: Büyük baroların baskısı kırıldı
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni baro düzenlemesi ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çoklu baro sisteminin bilinçli bir şekilde yanlış ifade edildiğinin altını çizen Feyzioğlu, yeni sistemin büyük baroların tahakkümünü kırdığını söylerken, Barolar Birliği’nin çatısının daha da güçlendiğini belirtti.