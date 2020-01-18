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18.01.2020
Barış Yarkadaş'tan 'pes' dedirten Marmaray çıkışı
CHP'li Barış Yarkadaş, eleştirdiği Marmaray için "Bülent Ecevit yaptırdı" iddiasında bulundu. "Marmaray'a çökme riskine rağmen izin verildi" diyerek Marmaray'ın yapılmasına tepki gösteren Barış Yarkadaş, ikiyüzlülüğüyle gündeme oturdu.
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