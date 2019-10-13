Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde 5 soru 5 cevap

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 9 Ekim saat 16.00 itibarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, başarıyla devam ediyor. Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad ilçesi teröristlerden kurtarıldı. Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı ise 525'e yükseldi. Peki Barış Pınarı Harekatı nedir? Bölgede hangi terör grupları faaliyette? Harekatın amacı nedir? Harekatın dayanağı nedir? Emsal operasyonlar... İşte tüm soruların yanıtları...